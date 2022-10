Bayern ohne Neuer nach Hoffenheim - WM wohl nicht in Gefahr

Fr., 21.10.2022, 14.23 Uhr

Rekordmeister Bayern München muss auch im kommenden Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter laboriert weiterhin an einer Schulterverletzung und kommt sowohl für die Partie in Sinsheim wie auch dem Champions-League-Spiel in Barcelona noch nicht in Frage. Von einem Verpassen der Weltmeisterschaft in Katar geht Trainer Julian Nagelsmann allerdings nicht aus. Der 35-Jährige trifft am Wochenende mit den Münchnern an seiner alten Wirkungsstätte auf einen seiner "Herzensklubs".

