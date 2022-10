Nach Union-Pleite: BVB strebt Wiedergutmachung gegen Hannover an

Di., 18.10.2022, 14.23 Uhr

Nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin am vergangenen Bundesliga-Wochenende will Dortmund-Trainer Edin Terzic im Pokal vor allem eines: Wiedergutmachung. Gegen Hannover 96 erwartet der BVB-Coach "keine leichte Aufgabe", auch wenn sich die Schwarz-Gelben ihrer Favoritenrolle durchaus bewusst sind. Nach eingehender Analyse der Niederlage bei den Eisernen kommt es nun darauf an, "die Dinge auf dem Platz umzusetzen".

