Nach Stadionkatastrophe: Indonesien will Spielstätte abreißen

Di., 18.10.2022, 14.23 Uhr

Nach der Stadionkatastrophe mit 133 Toten in Indonesien soll das Kanjuruhan-Stadion in Malang abgerissen und anschließend wiederaufgebaut werden. Das gab Staatspräsident Joko Widodo am Dienstag bekannt. Vertreter der FIFA und der Asiatischen Fußballkonföderation sind seit letzter Woche in Jakarta, um gemeinsam mit dem nationalen Fußballverband und der Regierung den Vorfall zu untersuchen. Präsident Widodo hat alle Fußballspiele bis zum Abschluss der Ermittlungen ausgesetzt und eine Sicherheitsüberprüfung aller Stadien angeordnet.

