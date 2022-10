Zahlen, bitte! Der Faktencheck zum 10. Spieltag

Mo., 17.10.2022, 12.23 Uhr

Freiburg hat in München keine Chance, der BVB erlebt eine Auswärts-Krise und Köln zeigt mal wieder Comeback-Qualitäten: Auch an diesem Wochenende war in der Bundesliga wieder einiges los. Die Zahlen und Fakten zum 10. Spieltag.

