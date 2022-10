"Charakterlich sehr gut": Frankfurt trotz 2:3 bei Tottenham zufrieden

Do., 13.10.2022, 08.23 Uhr

Trotz der ärgerlichen 2:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der Gruppenphase der Champions League zeigen sich die Stars von Eintracht Frankfurt zufrieden mit ihrer Leistung. Rio-Weltmeister Mario Götze sah über 90 Minuten ein "charakterlich sehr, sehr gutes" Auftreten seiner Mannschaft. Kapitän Sebastian Rode fand derweil lobende Worte für die "enorme Qualität" der Star-Offensive um Harry Kane und Ex-Bundesligastürmer Heung Min Son. Am Samstag trifft die Eintracht in der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen.

