Von Werder zur WM? Flick macht Füllkrug Hoffnung

So., 09.10.2022, 16.23 Uhr

Niclas Füllkrug als Lösung des deutschen Mittelstürmer-Problems? Der 29-Jährige von Werder Bremen mischt derzeit die Fußball-Bundesliga auf und führt mit acht Saisontoren die Torschützenliste an. Kein Wunder, dass immer mehr Stimmen laut werden, die eine Nominierung Füllkrugs für die WM 2022 in Katar fordern. Bundestrainer Hansi Flick wollte sich im Rahmen der EM-Qualifikations-Auslosung in Frankfurt zwar nicht in die Kader-Karten schauen lassen, lobte den Werder-Spieler aber in den höchsten Tönen.

