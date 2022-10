Auf EM-Hype folgt Testspiel-Highlight: DFB-Frauen erwarten Frankreich

Di., 04.10.2022, 18.24 Uhr

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp empfindet den Zuschauerzuspruch für das kommende Länderspiel der DFB-Frauen in Dresden nicht als Druck. Den Vize-Europameisterinnen sei nach dem EM-Hype aber "bewusst, dass wir auch weiterhin abliefern müssen", sagte die 31-Jährige am Dienstag: "Aber das ist auch unsere Erwartung an uns selbst, guten und erfolgreichen Fußball zu zeigen." Für die Neuauflage des EM-Halbfinals am Freitag gegen Frankreich im Rudolf-Harbig-Stadion sind bislang rund 24.000 Tickets verkauft.

