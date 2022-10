Mindestens 174 Tote und 180 Verletzte nach Fußballspiel in Indonesien

So., 02.10.2022, 10.53 Uhr

Nach gewaltsamen Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in Malang in der indonesischen Provinz Ostjava ist die Zahl der Toten auf mindestens 174 gestiegen. Unter den Toten seien auch zwei Polizisten. Zudem seien 180 Menschen verletzt worden. Die Tragödie in Malang war eine der schwersten Sportstadion-Katastrophen der Welt.

