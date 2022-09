Duell mit Ex-Klub BVB: Tigges ist gespannt aufs Wiedersehen

Di., 27.09.2022, 16.53 Uhr

Für Steffen Tigges geht es mit dem 1. FC Köln am Samstag in das Bundesliga-Duell mit seinem alten Arbeitgeber Borussia Dortmund. Noch immer steht der Stürmer mit Ex-Kollegen in Kontakt, entsprechend speziell ist das Wiedersehen für ihn.

