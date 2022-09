Müller: 3:3 gegen England "kann uns ein gutes Gefühl geben"

Di., 27.09.2022, 08.23 Uhr

Das spektakuläre 3:3 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Klassiker gegen England könnte der DFB-Elf in Richtung Weltmeisterschaft laut Thomas Müller "ein gutes Gefühl geben". Zwar habe man eine 2:0-Führung verspielt, sei aber "in Wembley" auch nochmal zurückgekommen. Bundestrainer Hansi Flick lobte derweil Bayern-Star Jamal Musiala: "Er hat uns in vielen Situationen Räume geöffnet."

Video: Sport