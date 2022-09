Laver Cup: Team Europa verliert erstmals gegen Welt-Auswahl

So., 25.09.2022, 22.23 Uhr

Das Team Europa verliert bei der fünften Ausgabe erstmals den Laver Cup. Am Finaltag in London unterlagen sowohl Andy Murray/Matteo Berrettini im Doppel, als auch Novak Djokovic und abschließend Stefanos Tsitsipas in ihren Matches - trotz Anfeuerungen und Coaching von Roger Federer, der bereits zwei Tage zuvor seinen Karriere im Doppel mit Dauerrivale und Freund Rafael Nadal beendet hatte.

