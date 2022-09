Karriereende: Roger Federer macht Schluss

Do., 15.09.2022, 16.54 Uhr

Roger Federer wird seine Karriere als Tennisprofi in der kommenden Woche beenden. Wie der Schweizer in den Sozialen Medien mitteilte, werde der vom 23. bis 25. September angesetzte Laver Cup in London sein letztes Turnier auf der ATP-Tour sein. Sein Körper habe ihm eine deutliche Botschaft gesendet, so der 41-Jährige.

