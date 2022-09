Fragen und Antworten zum Großen Preis von Italien

Do., 08.09.2022, 10.53 Uhr

Am Wochenende steigt das letzte Formel-1-Rennen in Europa in diesem Jahr. Und was für eins - der Klassiker in Monza, das spektakuläre Heimspiel von Ferrari. Wer gewinnt? Was geht für Ferrari? Und warum ist die Strecke so besonders? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

