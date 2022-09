Geldregen dank CL: Bayern kassiert mehr als 50 Mio. Euro

Mi., 07.09.2022, 14.23 Uhr

Schon ohne überhaupt einmal gespielt zu haben hat der FC Bayern in der Champions League mehr als 50 Millionen Euro sicher. Der deutsche Rekordmeister ist im Klub-Ranking der UEFA am höchsten postiert, noch vor Liverpool und Real Madrid. Dafür gibt es von der UEFA knapp 36 Mio. Euro und damit 32 Mal so viel wie der letztplatzierte Klub Maccabi Haifa aus Israel. Die Kluft zwischen den Top-Klubs und kleineren Vertretern wird dadurch nur noch größer.

Video: Sport