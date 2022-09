DFB-Pokal-Hammer: Eintracht empfängt den VfL Wolfsburg

Braunschweig. In der 2. Runde des DFB-Pokals stehen sich Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg gegenüber. Das letzte Duell gab es in der Relegation.

Nicole Kumpis hatte auf Borussia Dortmund gehofft, es wurde der VfL Wolfsburg. Die Präsidentin Eintracht Braunschweigs war am Sonntagabend bei der Auslosung der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde im Dortmunder Fußballmuseum gemeinsam mit Dennis Kruppke und Benjamin Kessel vor Ort und hatte den BVB als ihren Wunschgegner für die Eintracht genannt. Doch Para-Schwimmer Josin Topf bescherte der Braunschweiger Delegation ein Nachbarschaftsduell, das am 18. oder 19. Oktober ausgetragen wird.

Die jüngsten Duelle der beiden stärksten Fußballklubs aus unserer Region liegen etwas mehr als Jahre zurück. In der Saison 2016/2017 trafen die Wolfsburger und Braunschweiger in der Relegation zur Bundesliga aufeinander.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter Trainer Torsten Lieberknecht hatten die Blau-Gelben eine starke Zweitliga-Saison hinter sich, während die Grün-Weißen unter Dieter Hecking, Valérien Ismael und Andries Jonker mit einigen Irrungen und Wirrungen als Tabellen-16. in die Saisonverlängerung mussten.

Mehr zu Eintracht Braunschweig

Das Hinspiel in Wolfsburg gewann der VfL dank eines Strafstoßes, den Gustav Valsvik verursacht hatte, mit 1:0 durch Mario Gomez. Den Pfiff hätte es allerdings nicht geben dürfen, heutzutage mit Unterstützung des Videoassistenten wäre die Entscheidung wohl auch revidiert worden. Gomez war’s egal, der Stürmer ballerte die Kugel zum 1:0-Sieg ins Tor.

Das Rückspiel gewannen die Wolfsburger mit dem selben Ergebnis. Torschütze war diesmal der portugiesische Europameister Vieirinha, der dem VfL die Klasse sicherte.

Im DFB-Pokal trafen die Klubs noch nie aufeinander

Während bei der Eintracht danach ein Abwärtstrend einsetzte, der in zwei Drittliga-Abstiegen seinen Tiefpunkt fand, lernten die Grün-Weißen nur schwerlich aus ihren Fehlern. In der folgenden Saison mussten sie erneut in der Relegation ran. Diesmal schafften sie unter Trainer Bruno Labbadia den Klassenerhalt.

Im DFB-Pokal trafen beide Klubs noch nie aufeinander. In der Zweitliga-Saison 1992/1993 gewannen die Grün-Weißen beide Duelle (4:1, 1:0), in der Bundesliga-Spielzeit 2013/2014 hieß es zunächst 2:0 für die Eintracht und danach gab es ein 1:1 in Braunschweig. Den bisherigen Abschluss der Paarung bilden die Relegations-Partien.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de