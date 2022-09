Formel-1-Star Lewis Hamilton und die Angst vorm Burnout

Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Formel 1 ist endlich offiziell gelüftet: Audi steigt als Motorenhersteller in die Königsklasse ein und entwickelt zum Reglementwechsel 2026 ein nachhaltiges Aggregat. Vorstandschef Marcus Duesmann betont dabei, dass es ein Motor „made in Germany" sein wird, gebaut in Neuburg an der Donau. Ein kleiner Seitenhieb auf den Konzern-Konkurrenten Porsche, der mit Red Bull in Mittelengland gemeinsame Sache machen will.

Apropos Porsche: War Duesmann im Rennen um den Chefposten bei Volkswagen noch seinem Zuffenhausener Konkurrenten Oliver Blume unterlegen, konnte der 53-Jährige zumindest bei der Verkündung des Einstiegs seinen Vorstands-Kollegen und Kontrahenten noch schnell ausbremsen, bevor dieser am 1. September sein Vorgesetzter wird.

Rennwagen in den Firmenfarben Schwarz-Rot-Silber

„Lasst uns nicht länger warten", hatte der Moderator gefleht, als längst allen klar war, wer die „dritte Partei" sein würde, die am frühen Freitagmorgen eine Erklärung vor den weltweiten Medien abgeben wollte. Dieser besondere Moment in der Firmen- und Formel-1-Geschichte mündete dann in eine eher sparsame Wortspende Duesmanns: „Audi hat sich als Motorenhersteller registriert." Im trüben Licht der Ardennen posierte der Audi-Boss dann zusammen mit seinem Technikkollegen Oliver Hoffmann in der Boxengasse vor einem Rennwagen in den Firmenfarben Schwarz-Rot-Silber. Aber das war nur eine Attrappe.

Denn so wie sich die Bekanntgabe des Engagements verzögert hatte, darf auch weiter spekuliert werden, dass der Schweizer Sauber-Rennstall in dreieinhalb Jahren das Auto bauen wird, auf dem dann Audi steht. Nach intensiven Verhandlungen mit McLaren und Prüfungen bei Williams und Aston Martin ist jenes Team der Favorit, bei dem Duesmann von 2007 bis 2009 selbst als Formel-1-Ingenieur arbeitete, damals noch für BMW. Sauber Motorsport tritt derzeit noch in den Farben von Alfa Romeo an, gehört aber dem schwedischen Tetrapak-Mitbesitzer Finn Rausing. Der möchte offenbar eine Sperrminorität von 25 Prozent an dem Rennstall behalten, den er vor ein paar Jahren vor dem Aus gerettet hatte. Audi, einer Konzernmentalität gehorchend, möchte natürlich möglichst viel zu sagen haben. Eine 50:50-Beteiligung, wie sie Porsche und Red Bull in ihrem joint venture pflegen, dürfte da nicht reichen.

„So schnell wie möglich" wolle man das Ergebnis der Partnerwahl nachreichen, bestätigt Duesmann. Seine Presseabteilung relativiert auf„bis Ende des Jahres". Die Manager geben zu, wie sehr sie unter Druck stehen, technisch und personell. Die Audi-Historie und -Expertise in Rallye, Sportwagen-Rennen und der Formel E allein kann da nur eine Grundlage sein. „Die Formel 1 war der nächste logische Schritt", gesteht Hoffmann.

E-Fuels und Elektrotechnik in der Formel 1

So wie der Einsatz von E-Fuels und zu 50 Prozent Elektrotechnik im Formel-1-Motor der Zukunft sind künftig auch die Ausgaben der Motorenhersteller klar geregelt, weshalb Audi und Porsche jetzt noch einmal gewaltig investieren können und müssen. Es dürfte eine Zahl mit neun Nullen brauchen, um von Personal, Anlagen und Know-How auf den Stand etablierter Hersteller wie Mercedes oder Ferrari zu kommen.

„Geld verdienen", behauptet Duesmann, „müssen wir mit unserem Engagement nicht. Obwohl die Investitionen schon sehr hoch sind." Angesichts der weltweit wie nie boomenden Formel 1 ist die Audi-Beteiligung vor allem marketing-technisch zu sehen.

„Siege im ersten Jahr sind nicht realistisch.

Allerdings, siehe Mercedes in den Anfangsjahren (übrigens auch mit Sauber) nur im Erfolgsfall: „Siege im ersten Jahr sind nicht realistisch. Innerhalb von drei Jahren wollen wir sehr wettbewerbsfähig sein." Schöne Worte, aber im Klartext heißt das: Audi muss siegen. Deshalb auch nicht der Versuch, selbst einen Rennstall auf die Beine stellen zu wollen, sondern sich mit einem Partner zusammen zu tun, der das Chassis um den Antriebsstrang herum baut. „Das gibt uns eine viel bessere Ausgangsposition", sagt Duesmann.

Den Ausschlag für den Einstieg von Audi und Porsche hat das zähe Ringen um einen Kompromiss beim Reglement gegeben. Natürlich wollten die Platzhirsche nach ihren jahrzehntelangen Investitionen den potenten und erfahrenen Neulingen möglichst wenig Entgegenkommen zeigen, gleichwohl natürlich der Einstieg der VW-Marken das eigene Engagement, den Wettkampf und der Formel 1 generell aufwertet. Umgekehrt stimmte Volkswagen erst einem Einstieg seiner Marken zu, nachdem die Änderungen im Reglement groß (und erfolgversprechend) genug waren.

Blaupause von Stefano Domenicali

Der gedankliche Vater des Audi-Einstiegs, damals noch unter dem Motorsportvernarrten Konzernherrscher Ferdinand Piëch, saß mit auf dem Podium in Spa: Stefano Domenicali, der Chefmanager der Formel 1, hatte Mitte des letzten Jahrzehnts nach seiner Demission bei Ferrari die Blaupause für einen Audi-Einstieg erdacht, der aber zunächst abgelehnt wurde. „Ein großer Schritt, eine große Vision und genau dem entsprechend, was die Formel 1 ist – immer die Messlatte höher legen", sagt der Italiener. Als einen „Meilenstein" feiert auch Mohammed Ben Sulayem den Audi-Einstieg, der Präsident des Automobilweltverbandes FIA.

Formel-1-Chef bietet Vettel Rolle nach Karriereende an

Ähnlich wie Domenicali setzt er auf die Signalwirkung, wenn sich führende Akteure auf dem schwieriger gewordenen Automobilmarkt so stark im Motorsport engagieren. Das garantiert Zukunftsfähigkeit. „Unser Investment ist größer als in anderen Disziplinen, und deshalb ist unser Engagement auch sehr langfristig angelegt", bekräftigt Duesmann. Natürlich muss bei einem deutschen Hersteller auch die Frage nach einem deutschen Fahrer und der Rückkehr des Großen Preises von Deutschland in den WM-Kalender gestellt werden. „Ich hoffe, dass es beides geben wird", sagt Marcus Duesmann und setzt ein Sphinxhaftes Lächeln auf.

Internes Wettrennen mit Porsche

Dem internen Wettrennen mit Porsche, dass es ähnlich schon bei den 24 Stunden von Le Mans gegeben hatten, sehen die Audi-Manager gelassen entgegen, ebenso den Zweifeln an der Sinnhaftigkeit, zwei prominente Marken aus einem Haus wieder aufeinander los zu lassen und damit bei doppeltem Geldeinsatz mindestens einen Verlierer zu schaffen. „Natürlich gab es eine große Diskussion im Vorstand, aber beide Marken haben einen besonderen Charakter und eigene Fans", sagt Duesmann. Und über den Rivalen Blume behauptet er: „Er ist ein fantastischer Partner und ein Renn-Enthusiast wie ich."