US Open: Nur Niemeier in Runde zwei

US Open: Nur Niemeier in Runde zwei

Mi, 31.08.2022, 10.23 Uhr

Jule Niemeier hat ein kollektives Aus der deutschen Tennisprofis in der ersten Runde der US Open verhindert. Als einzige der acht angetretenen Profis in den Einzelwettbewerben überstand sie mit einem Zweisatzsieg gegen Sofia Kenin die erste Runde.

Video: Sport