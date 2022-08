Bayern furchtlos gegen "Angstgegner" Gladbach

Fr, 26.08.2022, 16.24 Uhr

In den vergangenen zehn Jahren holte kein anderer Bundesligist annähernd so viele Punkte gegen den FC Bayern wie Borussia Mönchengladbach (9 Siege, 4 Remis und 9 Niederlagen). Am Samstag empfangen die Münchner die Fohlen zum direkten Spitzenduell. Als Angstgegner bezeichnet FCB-Coach Julian Nagelsmann die Gladbacher aber trotzdem nicht.

