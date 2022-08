US Open 2022: Rekord-Preisgeld, Chance auf Nummer 23 und ein Tränen-Abschied

Do, 25.08.2022, 20.23 Uhr

Das atemberaubendes Flair der Weltmetropole New York City und ein Rekordpreisgeld in Höhe von 60 Millionen US-Dollar - das Gesamtpaket der US Open ist auch für die Topstars betörend. Wer sind die Favoriten? Was ist mit den deutschen Profis? Die wichtigsten Fakten zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

