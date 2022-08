Angelique Kerber ist schwanger - Absage für US Open

Mi, 24.08.2022, 12.23 Uhr

Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind. Dies bestätigte das Management der 34 Jahre alten dreimaligen Grand-Slam-Siegerin am Mittwoch. Die frühere Weltranglisten-Erste wird damit nicht bei den am 29. August beginnenden US Open antreten.

