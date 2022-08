Lewandowski bei Barca vorgestellt: "Stolz und glücklich"

Fr, 05.08.2022, 16.53 Uhr

Robert Lewandowski zeigte den begeisterten Fans im Camp Nou im neuen rot-blauen Trikot mit der goldenen Nummer neun erst einmal, was er so in seinem Repertoire hat. Der Stürmerstar zeigte einige schöne Tricks und sorgte damit für beste Stimmung auf den Rängen. Der Weltfußballer sei "sehr, sehr glücklich" nun bei Barca angekommen zu sein.

Video: Sport