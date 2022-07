Schmitz warnt vor Regensburg: "Das schwerste Los"

Mi, 27.07.2022, 16.23 Uhr

Kölns Verteidiger Benno Schmitz hat eindringlich vor Jahn Regensburg gewarnt. Der Zweitliga-Tabellenführer sei "vermutlich das schwerste Los, was man erwischen kann", sagte Schmitz vor dem DFB-Pokalspiel des FC in der ersten Runde in Regensburg.

