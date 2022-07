Zum fünften Mal: Kulttrainer Peter Neururer sucht Arbeit für vereinslose Profis

Die Profiklubs sind wieder in die Vorbereitung gestartet, und seit Montag wird auch in der Duisburger Sportschule Wedau wieder geschwitzt: Rund zwei Dutzend Spieler trainieren in der Nähe der MSV-Arena unter Profibedingungen, um sich für potenzielle Engagements fit zu machen. "Fußball ist ein Mannschaftssport, und da braucht es auch Mannschaftstraining und den Teamgedanken. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, die es nun zusammenzubringen gilt", sagte Peter Neururer, der die Einheiten nach 2017, 2018, 2020 und 2021 zum fünften Mal leitet. Der 67-Jährige trainierte in seiner langen Laufbahn unter anderem Schalke 04, den MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf und den VfL Bochum.

Zusammen mit seinem Co-Trainer Karsten Hutwelker möchte er den Spielern helfen, "schnellstmöglich wieder in eine Vertragssituation zu finden." Die vereinslosen Profis werden auf Kosten der Spielergewerkschaft in der Sportschule untergebracht. Auf dem Programm steht auch eine Reise nach Österreich mit einem Ländervergleichskampf gegen die Auswahl der österreichischen Spielergewerkschaft VdF. Zudem sind weitere Testspiele geplant, beispielsweise gegen den ehemaligen DFB-Pokalsieger KFC Uerdingen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Medizinische und sportwissenschaftliche Betreuung

Außerhalb des Platzes werden die Profis zudem medizinisch und sportwissenschaftlich betreut und erhalten Beratung durch Experten zu Themen wie Arbeitsrecht, Laufbahncoaching und Transferrecht. Nach Angaben des VDV liegt die Erfolgsquote bei 80 Prozent, dass Spieler so wieder in ein Vertragsverhältnis kommen. Zu den Teilnehmern gehören Florian Riedel, der zuletzt für den Drittligisten TSV Havelse spielte, oder der frühere Profi von Darmstadt 98, Adrian Stanilewicz. (fs/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de