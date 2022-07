Ziel der Springreiter: Ein Sieg im Großen Preis von Aachen

Auch ohne die Millionen-Prämie gehört ein Sieg im Großen Preis von Aachen beim CHIO zum Must-Have in einer erfolgreichen Karriere eines Top-Springreiters.

«Einmal hier zu gewinnen, ist etwas, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Es ist etwas sehr, sehr Spezielles. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Reiter», sagte Christian Ahlmann. Der 47-Jährige aus Marl durfte den Triumph in dem Reitstadion in der Soers mit einem Fassungsvermögen von 40.000 Menschen schon einmal erleben: 2014 gewann er auf Codex One.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am heutigen Sonntag (14.30 Uhr) versucht es Ahlmann mit Dominator in dem mit 1,5 Millionen Euro dotierten Springen. Mit dem Sieg auf seinem Zweitpferd Solid Gold im Allianz-Preis konnte er sich am Samstag schon einmal passend einstimmen. «Für mich ist es der Tag der Tage im Jahr», meinte er zum Höhepunkt am Sonntag.

Bei der Corona-Ausgabe im September 2021 verewigte sich Daniel Deußer mit seinem Erfolg auf Killer Queen auf der berühmten Siegertafel auf dem CHIO-Gelände. Auch bei der diesjährigen Ausgabe ist der in Belgien lebende Hesse mit der Stute dabei.

Deußer kann ebenso wie der Schweizer Martin Fuchs bei einem Erfolg außer auf die Siegprämie von 500.000 Euro mit einem weiteren Zugeld rechnen. Der Große Preis von Aachen gehört zur Grand-Slam-Serie. Zu der zählen noch die Großen Preise im kanadischen Spruce Meadows, im niederländischen s'Hertogenbosch und in Genf.

Den Reiterinnen und Reitern winken bei einem Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier Boni von bis zu einer Million Euro, sollten sie zuvor bei einem oder mehreren der drei anderen Springen erfolgreich gewesen sein. Deußer hatte im März mit Tobago in s'Hertogenbosch gewonnen, der Fuchs siegte im Dezember in Genf.

Insgesamt haben sich 40 Paare - darunter zwölf aus Deutschland - für den Großen Preis qualifiziert. Die Entscheidung fällt nach zwei Umläufen und einem Stechen.

© dpa-infocom, dpa:220702-99-887978/2 (dpa)