Petkovic und Schunk direkt zum Wimbledon-Auftakt raus

Überstand in Wimbledon nicht die erste Runde: Andrea Petkovic.

London. Routinier Andrea Petkovic und Tennis-Nachwuchshoffnung Nastasja Schunk haben beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon den Sprung in die zweite Runde verpasst.

Die 34 Jahre alte Petkovic verlor mit 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic und scheiterte damit wie zuletzt 2019 direkt zum Auftakt. Die Darmstädterin gab auf dem von ihr wenig geliebten Rasen insgesamt viermal den Aufschlag ab und erlaubte sich das komplette Spiel über zu viele leichte Fehler.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei ihrem Wimbledon-Debüt unterlag die 18 Jahre alte Schunk in 76 Minuten der Rumänin Mihaela Buzarnescu klar mit 4:6, 2:6. Die Leimenerin hatte sich mit drei Zwei-Satz-Siegen in der Qualifikation erstmals ins Hauptfeld gekämpft. Bei den French Open war Schunk ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden.

Am ersten Wimbledon-Turniertag waren in der Damen-Konkurrenz Angelique Kerber und Jule Niemeier als deutsche Starterinnen weitergekommen.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-831369/4