Zurück in der Bundesliga: Mario Götze hat mit Eintracht Frankfurt das Training aufgenommen.

Bundesliga "Wertschätzung": Götze spürt in Frankfurt keinen Druck

2014-Weltmeister Mario Götze empfindet bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga keinen besonderen Druck.

"Es ist Wertschätzung, das ist eine positive Sache. Es spricht auch dafür, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Es ist schön, aber mein Fokus liegt auf dem Verein und das, was jetzt kommt", sagte der 30 Jahre alte Götze bei seiner Vorstellung bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Dort hat der Siegtorschütze des WM-Finales von 2014 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Zuvor hatte Götze bei der Eintracht und Cheftrainer Oliver Glasner die erste Trainingseinheit absolviert. "Es hat sich sehr, sehr positiv angefühlt. Gerade bei den Bedingungen mit vielen Fans und gutem Wetter. Ich bin sehr happy", sagte Götze. Für die Hessen hätten viele Faktoren gesprochen: "Einerseits der Verein, die emotionalen Fans, das Stadion, die Liga. Es war ein rundum gutes Paket. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Paket zusammen hat mich dazu bewegt, hier zu unterschreiben", beschrieb Götze.

22 Spieler beim Auftakt dabei

Insgesamt Glasner 22 Spieler bei strahlendem Sonnenschein begrüßen. Darunter waren auch die Neuzugänge Randal Kolo Muani und Jérôme Onguéné. Dagegen konnte Aurelio Buta noch nicht dabei sein. Nach einer Knie-Operation wird er nicht vor September erwartet. Sonderurlaub haben bis nächste Woche noch einige Nationalspieler der Eintracht. Nationaltorwart Kevin Trapp wurde sogar eine Auszeit bis zum 7. Juli gewährt.

Offen ist, ob oder wie lange noch Außenstürmer Filip Kostic, an dem Juventus Turin interessiert sein soll, oder Linksverteidiger Evan Ndicka in den Kader zurückkehren. Ein Fragezeichen steht auch hinter Daichi Kamada, der auch abwanderungswillig sein soll. Kein Wiedersehen gibt es mit Martin Hinteregger. Der Abwehrchef aus Österreich hat mit 29 Jahren überraschend seine Karriere beendet.

Pflichtspiel-Auftakt für die Eintracht ist die Pokalbegegnung am 1. August beim Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg. Vier Tage später bestreitet die SGE das Liga-Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München. Am 10. August geht es im Supercup in Helsinki gegen Champions-League-Sieger Real Madrid.

