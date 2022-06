Vettel scheidet früh in der Kanada-Qualifikation aus

Montréal. Sebastian Vettel ist bereits im ersten Zeitdurchgang der K.o.-Ausscheidung zum Großen Preis von Kanada ausgeschieden.

Auf der nassen Strecke des Circuit Gilles Villeneuve kam der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim am Samstag nicht über den 17. Platz hinaus. Nach der enttäuschenden Qualifikation wird Vettel das Rennen an diesem Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky) von den hintersten Reihen in Angriff nehmen müssen. "Das kann nicht sein", funkte Vettel völlig enttäuscht an seine Box. Im dritten Freien Training war Vettel zuvor noch die drittschnellste Zeit gefahren.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-714476/4