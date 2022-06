Bundesliga-Auftakt: Frankfurt und Bayern eröffnen neue Saison

Fr, 17.06.2022, 13.17 Uhr

Zum Auftakt gibt es gleich einen Knaller: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt empfängt am Freitag, 5. August, Meister FC Bayern München. Außerdem kommt es am 1. Bundesliga-Spieltag zum Duell der CL-Vertreter Dortmund und Leverkusen und zum Berliner Stadtderby. Zudem steht nach einem Jahr Pause wieder ein Revierderby an.