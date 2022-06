Offizielles Poster für WM in Katar enthüllt - von einer Frau entworfen

Mi, 15.06.2022, 18.58 Uhr

Zum ersten Mal von einer Frau entworfen: Knapp fünf Monate vor Beginn der umstrittenen Winter-WM in Katar wurde am Flughafen in Doha das offizielle Poster enthüllt. Entworfen wurde es von einer katarischen Künstlerin.