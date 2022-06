Vor Final Four in Köln: Jicha und Wiencek glauben an Kieler Chance

Vor Final Four in Köln: Jicha und Wiencek glauben an Kieler Chance

Mi, 15.06.2022, 12.13 Uhr

Trainer Filip Jicha will mit dem THW Kiel beim Final Four in Köln zum vierten Mal die Königsklasse gewinnen. Auch Kreisläufer Patrik Wiencek glaubt an einen Coup des deutschen Vizemeisters.