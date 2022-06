Golden Roof Challenge 2022: Rehm mit Weltrekord im Weitsprung

Mo, 13.06.2022, 12.31 Uhr

In Österreich trafen sich Spitzensportler am Samstag zur 18. internationalen Golden Roof Challenge. Das In-City-Leichtathletik-Event fand in der Altstadt von Innsbruck statt. Im Herren-Weitsprung sprang Paralympics-Champion Markus Rehm mit 8,66m einen neuen Weltrekord und gewann damit den Wettbewerb.