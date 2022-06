Flick bittet zum Training - Ungewöhnliche DFB-Rekorde

Budapest. Noch in Budapest will Hansi Flick der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach einer langen Saison die letzten Trainingsinstruktionen für den Länderspielabschluss gegen Italien geben.

Auf dem Gelände des Budapesti VSC bittet der Bundestrainer die DFB-Auswahl am heutigen Montag um 10.30 Uhr zur letzten Übungseinheit vor der Rückkehr nach Deutschland. Vor dem Abflug Richtung Düsseldorf werden Flick und Kapitän Manuel Neuer dann noch bei der Pressekonferenz (12.45 Uhr) über die Italien-Pläne berichten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegen die Squadra Azzurra soll zehn Tage nach dem 1:1 von Bologna am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach unbedingt die Remis-Serie in der Nations League beendet werden - für ein gutes Gefühl in der Sommerpause und Richtung WM in Katar im Spätherbst. "Zwei bis drei Schippen" drauflegen müsse die Nationalmannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen Ungarn am Samstag in Budapest, forderte Flick. Mit einem Sieg könnte noch der erste Platz in der Gruppe 3 der Liga A erobert werden, bei einer Niederlage droht der Absturz auf den Abstiegsrang.

Die DFB-Elf spielt auch gegen eine ungewollte Rekordserie. Noch nie zuvor in den 990 Länderspielen seit 1908 spielte Deutschland vier Mal nacheinander unentschieden. Drei Remis gab es mehrmals, zuletzt 2020 gegen Spanien (1:1), die Schweiz (1:1) und die Türkei (3:3), über den Jahreswechsel 2017/18 gegen England (0:0), Frankreich (2:2) und Spanien (1:1) oder auch bei der WM 1978 gegen Tunesien (0:0), Italien (0:0) und die Niederlande (2:2).

Auch viermal das gleiche Resultat in Serie gab es noch nie. 1938/39 gab es gegen Polen, Rumänien und Belgien drei 4:1-Siege in Serie. Im September und Oktober 2013 schaffte die DFB-Elf unter Bundestrainer Joachim Löw drei 3:0-Siege gegen Österreich, die Färöer und Irland nacheinander.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-639564/2