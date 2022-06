DFB-Auswahl zunächst ohne Rüdiger und Müller gegen Ungarn

Budapest. Ohne Abwehrchef Antonio Rüdiger und Routinier Thomas Müller in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Budapest gegen Ungarn an.

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet am Samstagabend (20.45 Uhr) zudem zunächst auf Ilkay Gündogan und Lukas Klostermann - im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Dienstag in München gegen England wechselt Flick auf vier Positionen. Rüdiger steht nach UEFA-Angaben nicht im Kader.

Im Abwehrzentrum beginnt stattdessen Niklas Süle, in der Offensive hinter Stürmer Timo Werner spielen Jonas Hofmann, Kai Havertz und Jamal Musiala. Thilo Kehrer beginnt auf der Außenverteidigerposition anstelle von Lukas Klostermann. Gänzlich fehlen wird Serge Gnabry, der nach Wadenproblemen zum Ende der Woche nicht im Kader steht.

Die deutsche Aufstellung: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Hofmann, Havertz, Musiala - Werner

© dpa-infocom, dpa:220611-99-630338/2