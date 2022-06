Gladbach: Verpflichtung von Farke soll bald erfolgen

Daniel Farke steht Berichten mehrerer Medien zufolge dicht vor einem Engagement als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nach der deute alles auf eine Verpflichtung des 45-Jährigen hin, schrieben unter anderem der „Kicker“ am Samstag. Farke hatte sich durch die Arbeit bei Norwich City einen Namen gemacht, zweimal führte er den Club in die englische Premier League. Zuletzt hatte er bei FK Krasnodar in Russland angeheuert, den Job aber nach kurzer Zeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgegeben.

Eigentlich galt in Gladbach die Verpflichtung Favres als Nachfolger des beurlaubten Adi Hütter bereits als nahezu sicher. Auf der Hauptversammlung der Borussia am Montagabend verkündete Sportchef Roland Virkus jedoch: „Sie können sicher sein, dass wir alles dafür getan haben. Er hat uns aber gesagt, dass er die Raute im Herzen trägt, aber nicht wieder in Deutschland arbeiten will.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Umbau des Gladbacher Kaders stockt

Wegen der offenen Trainer-Personalie stockt auch der angestrebte Umbau des Kaders bei den Gladbachern. Nach der enttäuschenden Vorsaison, die der Klub auf Platz zehn beendete, steht Virkus unter Druck. „Ich kann nur hoffen, dass diese Thematik schnell geklärt ist“, hatte Nationalspieler Jonas Hoffmann zuletzt zur Trainerfrage gesagt. (fs/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de