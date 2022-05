Feuer bei Eishockey-WM gelöscht - Keine Verletzten

Kurz vor dem deutschen Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM gegen Dänemark gab in der Halle in Helsinki ein Feuer.

Nach knapp einer Stunde war dies gelöscht, Verletzte gab es keine. Das teilte der Weltverband IIHF nach einer kurzfristigen Evakuierung der Halle mit.

Unklar war rund eine halbe Stunde nach dem geplanten Spielbeginn am Nachmittag noch, ob die Partie noch augetragen wird. Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes mussten auch die Spieler wie die Zuschauer, Bediensteten und Journalisten zeitweise vor der Halle ausharren. Nach einiger Zeit konnten die Teams aber wieder zurück in ihre Kabinen. Das Spiel sollte eigentlich um 15.20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden.

