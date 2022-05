Köln stolpert gegen Wolfsburg - und spielt dennoch bald europäisch

Sa, 07.05.2022, 17.36 Uhr

Viel Schwung, wenig Ertrag - doch am Ende schießt die Konkurrenz den 1. FC Köln nach Europa: Die Mannschaft von Steffen Baumgart ist im Bundesliga-Endspurt überraschend gestolpert, wird in der kommenden Saison aber dennoch international spielen. Der FC unterlag am vorletzten Spieltag dem VfL Wolfsburg mit 0:1 (0:1), hat aber zumindest die Conference League sicher.