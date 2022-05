Dramatische Pandemielage: Asienspiele in China abgesagt

Dramatische Pandemielage: Asienspiele in China abgesagt

Fr, 06.05.2022, 10.45 Uhr

Wegen seiner anhaltenden Probleme bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat China die diesjährigen Asienspiele in Hangzhou abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Das bestätigte Asiens Olympischer Rat (AOC) am Freitag kurz nach Berichten in chinesischen Staatsmedien.