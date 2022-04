Otte nach Überraschungssieg im Viertelfinale von München

Do, 28.04.2022, 18.05 Uhr

Oscar Otte ist in München in die Rolle des deutschen Hoffnungsträgers geschlüpft. Der Kölner sorgte im Achtelfinale gegen den an Nummer drei eingestuften Reilly Opelka (USA) durch ein 7:6 (7:4), 6:2 für eine große Überraschung an der Isar.