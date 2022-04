Ukrainerin Samoilowa: Für den Frieden auf den Mount Everest

Do, 14.04.2022, 18.25 Uhr

Die Ukrainerin Antonina Samoilowa nimmt als einzige Bergsteigerin aus ihrem Land an der diesjährigen Himalaya-Saison teil. Dabei will sie für ihr vom Krieg betroffenes Heimatland den Mount Everest besteigen - und ein Signal an die Regierungen der Welt senden.