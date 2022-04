Zverev zieht souverän ins Achtelfinale von Monte Carlo ein

Do, 14.04.2022, 10.13 Uhr

Alexander Zverev ist mit einem Sieg in seine europäische Sandplatzsaison gestartet. Deutschlands bester Tennisprofi gewann sein Auftaktspiel beim Masters-Turnier von Monte Carlo gegen Federico Delbonis 6:1, 7:5. Im Vorjahr war Zverev in der dritten Runde an David Goffin gescheitert.