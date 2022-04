Zwei Monate nach Olympia-Silber: Mariama Jamanka beendet Karriere

Mi, 13.04.2022, 12.39 Uhr

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hat gut zwei Monate nach ihrer Silbermedaille im Zweier bei den Winterspielen in Peking ihren Rücktritt verkündet. Das gab die 31-Jährige am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.