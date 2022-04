DHB-Team gegen Färöer Favorit - Gislason zurück an alter Wirkungsstätte

Di, 12.04.2022, 15.28 Uhr

In seiner langjährigen sportlichen Heimat will Alfred Gislason mit dem DHB-Team den Grundstein für die WM-Teilnahme legen. In den Play-offs gegen die Färöer steht viel auf dem Spiel. Der Bundestrainer freut sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.