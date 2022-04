Louis van Gaal: Alle Krebs-Behandlungen abgeschlossen

Amsterdam. Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal hat alle Krebs-Behandlungen abgeschlossen. Es gehe ihm gut, sagte der 70-Jährige. "Ich habe alles hinter mir, nun muss es besser werden", sagte er dem TV-Sender NOS.

Der Bondscoach hatte in der vergangenen Woche bekannt gemacht, dass er an Prostata-Krebs erkrankt ist. Er habe 25 Bestrahlungen gehabt, die hätten gewirkt. Im Februar war er dann nach eigenen Angaben operiert worden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Krebserkrankung kommt zur Sprache in dem Dokumentarfilm "Louis", der am Montagabend Premiere hatte. Er gehe mit seiner Krankheit so normal wie möglich um, sagte Van Gaal. "Dies ist ein Teil des Lebens. Ich leide daran, das kann ich nicht ändern. Ich kann aber zeigen, wie ich damit umgehe." Der Trainer hatte zuvor schon deutlich gemacht, dass er bei der WM-Endrunde in Katar Ende des Jahres dabei sein werde.

Van Gaal wird nach der WM sein Amt an Ronald Koeman abgeben. Koeman war von 2018 bis 2020 Nationaltrainer, hatte den Posten jedoch aufgegeben, um zum FC Barcelona zu wechseln. Die Katalanen hatten sich jedoch bereits ein gutes Jahr später von ihm getrennt.

Aus vielen Teilen der Welt habe er Genesungswünsche erhalten, sagte der Bondscoach nun. "Ich habe so viele Reaktionen bekommen in den vergangenen Wochen. Ich finde das fantastisch." Van Gaal war auch Trainer des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam, des FC Barcelona, Manchester United und des FC Bayern München gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-890405/2