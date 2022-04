Fans begeistert: Woods in Augusta mit starker Trainingsrunde

Di, 05.04.2022, 07.57 Uhr

Vor Tausenden von begeisterten Zuschauern hat Golf-Superstar Tiger Woods am Montag in Augusta eine starke Trainingsrunde hingelegt. Beim US Masters könnte der 46-Jährige ab Donnerstag rund 13 Monate nach seinem Autounfall sein kaum noch für möglich gehaltenes Comeback geben.