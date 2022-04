Jüngster Miami-Champion: Alcaraz gewinnt ersten Masters-Titel

So, 03.04.2022, 21.17 Uhr

Das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz hat in Miami sein erstes ATP-Masters gewonnen und sich zum jüngsten Sieger in der Turniergeschichte gekrönt. Der 18-Jährige besiegte in seinem ersten Masters-Finale Zverev-Bezwinger Casper Ruud aus Norwegen mit 7:5, 6:4.