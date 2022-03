Große Ehre: Lothar Matthäus darf die WM-Gruppen für Katar ziehen

Do, 31.03.2022, 11.04 Uhr

Ex-Weltmeister Lothar Matthäus wird bei der Auslosung zur WM in Katar eine besondere Ehre zuteil. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, darf der 61-Jährige gemeinsam mit fünf weiteren Auslosungsassistenten am Freitag die Gruppen für die Winter-Weltmeisterschaft ziehen.