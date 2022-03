Hütter mit Corona infiziert: Gladbach ohne Chefcoach

Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im wichtigen Ligaspiel am Samstag gegen Hertha BSC auf Trainer Adi Hütter verzichten.

Der Österreicher hat sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben, teilte die Borussia mit. Hütter wird am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Duell der Abstiegskandidaten und bereits am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz von Co-Trainer Christian Peintinger vertreten. In Frank Geideck ist ein weiterer Assistent Hütters bereits seit Dienstag in Quarantäne.

Auch Hütter hatte schon am Dienstag im Training vorsorglich wegen des Corona-Verdachts gefehlt. Am Mittwoch bestätigte sich per PCR-Test dann das positive Ergebnis. Die Corona-Infektion trifft Hütter und Borussia zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Nach dem 2:3 am vergangenen Wochenende beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart ist die Borussia im Kampf gegen den Abstieg wieder stärker unter Druck geraten. Auch die Kritik an Hütter hatte in den vergangenen Tagen zugenommen. Auch beim Gegner aus Berlin steht in Tayfun Korkut der Trainer arg unter Druck.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-446401/2