St. Pauli siegt gegen Karlsruhe - Schalke unterliegt Rostock

Berlin. Der FC St. Pauli hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nach Punkten mit Tabellenführer SV Darmstadt 98 gleichgezogen. Die Hamburger gewannen gegen den Karlsruher SC daheim 3:1 (3:0).

Der FC Schalke 04 verlor zuhause gegen Hansa Rostock trotz eines Dreierpacks von Torjäger Simon Terodde 3:4 (2:2) und liegt auf Rang fünf nun jeweils sechs Punkte hinter Darmstadt und St. Pauli. Im dritten Spiel des Tages gewann der SV Sandhausen gegen Hannover 96 3:1 (2:1).

Darmstadt hatte sich bereits am Freitag mit einem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Werder Bremen kann sich die Führung mit einem Sieg am Sonntag (13.30/Sky) gegen Dynamo Dresden aber zurückholen.

