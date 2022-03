Paralympics 2022: Fragen und Antworten zu den Winterspielen in Peking

Fr, 04.03.2022, 09.28 Uhr

Am Freitag starten in Peking die Paralympischen Winterspiele. Welchen Einfluss hat der Ukraine-Krieg? Wer sind die deutschen Goldhoffnungen? Wie viele Entscheidungen gibt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor den Spielen in Peking.