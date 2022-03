2:1-Sieg in Bochum: Streich träumt mit Freiburg weiter vom ersten Pokal-Coup

Mi, 02.03.2022, 23.24 Uhr

In der Bundesliga auf Champions-League-Kurs, im Pokal nur noch einen Schritt vom Endspiel in Berlin entfernt: In seinem elften Jahr als Cheftrainer des SC Freiburg steuert Christian Streich auf seinen größten Coup zu. Der Tabellenfünfte setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung beim Aufsteiger VfL Bochum durch.